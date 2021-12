Kdo má nějaký plán, měl by s ním přijít hned, vyzval Šmarda starou i novou vládu

Nový předseda sociálních demokratů uvedl, že od pětikoalice očekával připravený plán na boj proti pandemii. „Čekal jsem, že pokud byli čtyři roky v opozici (…), budou na to lépe připraveni.“ Země je podle něj v natolik kritické situaci, ať už v souvislosti s covidem, nebo s energetickou krizí, že není čas na politikaření.

„Kdo má nějaký plán, měl by s ním přijít hned,“ řekl s tím, že by členové dosluhující i nastupující vlády měli situaci řešit společně a co nejrychleji. „To je kultivované předání moci v demokratické zemi. Ne že si to nechávám napotom, aby mi to někdo jiný nesebral,“ dodal.

Politikaření Šmardovi vadí i při sestavování nové vlády. „Kdybyste tímto způsobem řídili městečko, město, firmu nebo autobus, tak dopadnete špatně.“ Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana jmenovat vládu jako celek, včetně kandidáta na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti), ale považuje za správné. Nicméně ho prý nečekal tak brzy. „Překvapilo mě to, myslel jsem si, že to bude trvat déle,“ svěřil se.