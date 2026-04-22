Ústavní soud odmítl stížnost exšéfa nemocnice Dbalého


22. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. S konečnou platností tak potvrdil úhrnný desetiletý trest vězení a také trest propadnutí majetku. Dbalý je od roku 2024 podmínečně na svobodě. Rozhodnutí ÚS, kterým kauza končí, padlo v březnu bez veřejného jednání, nyní je dostupné v internetové databázi.

Obhajoba tvrdila, že Dbalý nemůže být potrestaný současně za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. Výkladem právní úpravy se však už dříve obsáhle zabýval velký senát Nejvyššího soudu, na jehož argumenty nyní ústavní soudci odkázali.

Dále stížnost zpochybňovala trest propadnutí majetku jako nepřiměřeně přísný. Ani v tomto bodě ale ÚS nevyhověl a stížnost označil za zjevně neopodstatněnou.

„Účelem trestu propadnutí majetku a peněžitého trestu je krom jiného zajistit, aby se i při zohlednění ne vždy vysoké pravděpodobnosti potrestání a odčerpání výnosů kriminalita skutečně ekonomicky nevyplatila; ekonomická sankce může i významně převyšovat skutečné výnosy v konkrétní věci. V postupu obecných soudů proto nelze spatřovat nic ústavněprávně závadného,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajem Janem Wintrem.

Vladimír Dbalý

Dbalý si postupně vyslechl dva pravomocné rozsudky, podle nichž bral za zmanipulování nemocničních tendrů milionové úplatky. Šlo o nákup gama nože a zakázku na digitalizaci chorobopisů. Stíhání v třetí větvi, která se týkala mimo jiné tendru na zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie, soudy zastavily pro neúčelnost, a to vzhledem k dříve uloženému trestu.

Už loni v létě odmítl ÚS stížnosti Pavla Kocourka, Josefa Veselého a Jozefa Kalavského. Justice je poslala do vězení na 3,5 roku až pět let, padly také peněžité tresty.

Tehdy ÚS zdůraznil, že i když byl v řízení klíčovým důkazem Dbalého deník, nešlo o jediný podklad. „Orgány činné v trestním řízení jeho obsah bez dalšího nepřevzaly, ale podnikly další kroky k ověření jeho obsahu. Orgány činné v trestním řízení prokázaly, že stěžovatelé věděli a chtěli, případně byli srozuměni s tím, že se dopouští protiprávního jednání a že porušují zákonem chráněné zájmy,“ rozhodl tehdy ÚS.

Kauza začala v roce 2014. Soud tehdy v září podmínečně propustil Dbalého z vězení. Stanovil mu sedmiletou zkušební dobu. Dbalý si z desetiletého trestu odpykal více než třetinu.

Odbory Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Krátce před polednem se k situaci vyjádří i odbory České televize (ČT). Odpoledne se poté setká premiér Andrej Babiš (ANO) s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
10:00Aktualizovánopřed 3 mminutami

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek. Fond to uvedl s tím, že k uvedenému závěru došel na základě vyhodnocení nezávislých právních analýz. Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.
10:25Aktualizovánopřed 7 mminutami

Sněmovna pokračuje v debatě o zrušení nominačního zákona

Poslanci ve středu pokračují v úvodní debatě o návrhu na zrušení zákona o postupu výběru nominantů do orgánů státních a polostátních firem. Zákon podle předkladatelů z řad koalice neplní účel, opozice volá po jeho zpřesnění. Na programu je také předloha o stanovení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá sociální novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu 2900 korun za měsíc lidem s podporou dýchání o jeden rok do konce příštího roku.
09:00Aktualizovánopřed 17 mminutami

Senát odmítl žádost vlády o zkrácené schvalování vládní regulace cen paliv

Senát odmítl žádost vlády, aby probral zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot podle pravidel pro zkrácené jednání. Schvalování normy ale nepřerušil a rozhodne o ní pravděpodobně ještě ve středu ve standardním režimu. Očekává se, že horní parlamentní komora zákon odmítne, případně se shodne na jeho úpravách. V obou případech Senát vrátí zákon k novému posouzení sněmovně, která rozhodne o předloze patrně v pátek. V dolní parlamentní komoře má koalice ANO, SPD a Motoristů většinu, na rozdíl od komory horní.
09:11Aktualizovánopřed 47 mminutami

Urbanová zdůrazňuje tchajwanské investice. Rituálních tanečků netřeba, namítá Zahradil

Hosté Událostí, komentářů rozebrali hodnoty zahraniční politiky a dění okolo cesty předsedy senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Pozvání přijali expert Motoristů na zahraniční politiku a bývalý europoslanec Jan Zahradil a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Barbora Urbanová. Ta míní, že udržovat hodnotovou zahraniční politiku včetně návštěvy Tchaj-wanu je důležité pro sebevědomí Česka. „My neurážíme Čínu tím, že jede nebo nejede předseda senátu na Tchaj-wan. (...) Jde hlavně o udržení tchajwanských investic, které mají větší potenciál než ty čínské. Jezdíme tam, kam to má větší smysl,“ uvedla. Podle Zahradila není potřeba kvůli tchajwanským investicím pořádat oficiální návštěvy a poškozovat tak vztahy s Čínou. „Nevidím důvod doprovázet náš zájem o investice Tchaj-wanu nějakými rituálními tanečky s kvazistátní návštěvou za použití vládní letky,“ oponoval. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
před 2 hhodinami

„Piji a jím jen dvakrát denně." Průzkum odhaluje nedostatky péče o lidi s postižením

Polovina lidí s nejtěžším postižením celkově nedostává dostatečnou péči – tyto osoby mnohdy nemohou uspokojovat ani základní potřeby a okolo čtyřiceti až padesáti procent z nich se omezuje v jídle, pití či užívání toalety, vyplývá ze studie a průzkumu agentury PAQ Research a organizace Asistence. Podle nich zároveň třetina dospělých s vážným handicapem nepovažuje svůj život a podmínky za důstojné. Z výzkumu podle autorů vyplývá potřeba vyšší podpory lidí s nejtěžším postižením a jejich rodin.
před 5 hhodinami

Sněmovna podpořila rozšíření trestného činu neplacení výživného

Sněmovna v úvodním kole podpořila rozšíření trestného činu neplacení výživného. Opozice zamezila schválení nynější novely zrychleně už v prvním čtení, ODS ale neprosadila její zamítnutí. Předlohu posoudí ústavně-právní výbor. Opozice rovněž neprosadila úplné vyškrtnutí volby šestice radních České televize (ČT) z programu sněmovní schůze. Na závěr jednání poslanci nedokončili úvodní kolo debaty nad návrhem skupiny poslanců vládní koalice, kteří chtějí zrušit takzvaný nominační zákon. Ve 23:00 bylo ukončeno jednání a pokračování je plánováno na středu ráno.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
