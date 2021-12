Sociální demokracie má být centrem levicového a progresivního myšlení, říká její nový šéf Šmarda

Prvním krokem ale musí být schůze nového grémia. „Chtěl bych poděkovat za to, že se povedlo zvolit grémium názorově pestré, ale přitom z lidí, kteří jsou odhodláni táhnout za jeden provaz. A z lidí, kteří jsou také ochotni zapojit všechny proudy v sociální demokracii do práce,“ shrnul.

Sociální politika jako oblast pro Maláčovou?

Šmarda zvítězil získáním 130 z 233 hlasů. Do čela strany neúspěšně kandidovala také ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová. Z průzkumů přitom vycházela jako nejpopulárnější politička za sociální demokracii. „Já si myslím, že sociální demokraté se rozhodovali, zda chtějí pokračování politiky, která byla dosud - třeba s mírnými modifikacemi - nebo zda mají touhu po nějaké razantnější změně. Ukázalo se, že se chtějí vydat novým směrem a já jsem za to rád,“ okomentoval výsledek.

Za vhodné by považoval, aby se Maláčová zapojila do práce nového týmu. „Protože její zkušenosti a znalosti jsou neocenitelné,“ pochválil. Končící ministryně přitom mluvila o tom, že by chtěla být řadovou členkou. „Myslím si, že by bylo dobré, kdyby nám nadále pomáhala v oblasti sociální politiky, důchodové reformy a zkrátka v těch oblastech, které budou v této době velmi citlivé,“ řekl s odkazem na hrozbu energetické chudoby a epidemii covidu-19.