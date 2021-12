ČSSD si na sjezdu zvolila jako předsedu Michala Šmardu

Adepti se v projevech před volbou věnovali současné situaci strany. Maláčová volala po jednotě, ČSSD podle ní nesmí být rozhádanou stranou, má dělat politiku pro lidi. Šmarda hovořil o potřebě krizového řízení. Oba největší favoriti akcentovali potřebu dát do pořádku stranickou ekonomiku, která volebním neúspěchem utrpěla. Šmarda se věnoval i prezidentské volbě, která čeká Česko v roce 2023. Chtěl by přemluvit ke kandidatuře odborového předáka Josefa Středulu.

Sociální demokraté si zvolí i řadové místopředsedy. O čtyři takové funkce se uchází dvaadvacet lidí. Jsou mezi nimi i pardubický hejtman Martin Netolický a bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček, kteří se vymezovali vůči dosavadnímu vedení strany. Oba by měl rád v novém vedení Šmarda, spolu s nimi ještě Robina Šína, jenž vedl sněmovní kandidátku ČSSD v Plzeňském kraji. „Já tento tým potřebuji, bez něho to nezvládnu,“ uvedl.

Minule zvítězil Hamáček nad Petříčkem, soka pak nechal odvolat z vlády

Sjezd ČSSD se již podruhé koná on-line, důvodem je epidemická situace. Je to mimořádný sjezd, kterým strana reaguje na volební neúspěch, respektive na to, že kvůli němu rezignoval dosavadní předseda Hamáček. Ten obhájil funkci na předchozím on-line sjezdu v dubnu. Tehdy proti němu kandidovali Petříček a někdejší ministryně školství Kateřina Valachová. Hamáček poté, co obhájil stranickou funkci, nechal Petříčka odvolat z vlády.