„Sociální demokracii do sněmovny dovedu,“ sliboval Hamáček. Nestalo se, strana zažila historický pád

ČSSD v kabinetu postupně ztrácela svoji důvěryhodnost a straniční představitelé v několika případech hovořili o podmínkách, za kterých jsou ochotni ve vládě ještě zůstat. Například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se vyjádřila, že „kdyby se opravdu prokázalo, že premiér je ve střetu zájmů, tak by to, alespoň za sebe mohu říct, byla ta červená linie (…) Je to tak závažná věc, že by to bylo dál velmi složité a těžko udržitelné.“

Sociální demokraté nebyli o vstupu do společné vlády s ANO po volbách v roce 2017 přesvědčeni, nakonec rozhodli až ve vnitrostranickém referendu. To vyvolalo i ve straně pnutí a strana se rozdělila na příznivce a odpůrce vládního angažmá.

Volební debakl Jana Hamáčka

„Slíbil jsem, že sociální demokracii do sněmovny dovedu, a na tom trvám,“ říkal předseda ČSSD Hamáček v dubnu tohoto roku. Tento slib straníkům však nebyl schopen dodržet. Předsedou strany se poprvé stal v únoru 2018 na sjezdu, který reagoval na volební neúspěch ve volbách v roce 2017.

Delegáti sjezdu byli nespokojeni s předchozím vedením, které přivedlo stranu k jednomu z nejhorších volebních výsledků. Zvolili právě Hamáčka, a to i přesto, že i on byl byl do té doby součástí vedení strany. Sliboval, že „jednat o vládě neznamená do ní vstupovat“. A také zdůrazňoval, že „žádný názor nemůžeme vylučovat z diskuse. Musí skončit to, že vedení ČSSD a její členové spolu nemluví.“

To se však změnilo po sjezdu v dubnu tohoto roku. Hamáček obhajoval svůj post slovy, že „pokud spustíme politickou krizi, země bude debatovat o tom, kdo bude ministrem, zda bude úřednická vláda. A my budeme v koutě a ještě za to budeme odpovědní. To by byla fatální chyba.“ Předsednický mandát na sjezdu, který se poprvé v historii konal on-line, obhájil hned v prvním kole.