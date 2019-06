Altnerovi dědicové považují zrušení rozsudku ve sporu s ČSSD za nespravedlivé, zvažují ústavní stížnost

Místo jasného stavu zavládla v prvním červnovém týdnu v kauze Lidového domu, ČSSD a zesnulého právníka Zdeňka Altnera opět nejistota. Nejvyšší soud zrušil předchozí rozsudky, takže se případ vrátil takřka na začátek.

Advokát Altnerových Václav Veselý upozornil, že zatím nemá k dispozici úplné znění rozsudku. „Rozhodnutí respektujeme, i když s ohledem na délku řízení – které bylo zahájeno 29. 12. 2000, to znamená 19 let – je považujeme za nespravedlivé,“ podotkl. Dodal, že až úplně znění přijde, mohl by se případ dostat na stůl ústavních soudců. „Zvažujeme, že podáme ústavní stížnost proti rozhodnutí,“ uvedl Veselý.

Spolu s dcerou zesnulého právníka Veronikou Altnerovou zdůraznili, že rozhodnutí Nejvyššího soudu neznamená vítězství ČSSD. „Vcelku chápeme její euforii, i když s některými závěry, se kterými veřejnost seznámila, nesouhlasíme. Myslíme si, že jsou předčasná, protože řízení neskončilo, jak by z vyjádření některých představitelů ČSSD vyplývalo,“ řekl Veselý. „Nejvyšší soud požaduje určité okolnosti nově vyjasnit, otázka výhry a nevýhry je budoucí, určitě to není rozhodnutí, že sociální demokracie je zproštěna povinnosti hradit odměnu otce,“ dodala Veronika Altnerová.

ČSSD měla zaplatit 338 milionů

Před rozhodnutím Nejvyššího soudu byl pravomocný verdikt Městského soudu v Praze, že sociální demokraté musí zaplatit 338 milionů korun, z toho 318 milionů činila smluvní pokuta. Na samém počátku stál spor sociální demokracie a státu o Lidový dům.