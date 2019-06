Spor o Lidový dům se vrací na začátek. Nejsme dlužníci, ale věřitelé, říká ČSSD

„Zdeněk Altner podepsal s vedením ČSSD v roce 1997 smlouvu, podle které měl právník obdržet 10 procent z ceny Lidové domu za své služby. To se ale netýkalo jen toho, že vyhrál spor o Lidový dům, ale i služeb spojených s vybíráním nájemného od tehdejších nájemníků. To městský soud nevzal podle Nejvyššího soudu v potaz. Není tak jasné, jaké právní služby Altner přesně poskytoval – a jaká by proto měla být přesně odměna.“