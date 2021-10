Hamáček rezignoval na funkci šéfa ČSSD, předsednictvo strany jedná o fungování mimo sněmovnu

Odstoupení z nejvyšší stranické pozice avizoval Hamáček už poté, co sociální demokracie neuspěla před dvěma týdny ve volbách a nedostala se do sněmovny. Rezignaci dosavadní předseda oznámil hned v úvodním slově. Sociální demokracii vedl od února 2018.

Členové strany jednají na dálku, někteří ale dorazili do sídla v Lidovém domě, kam bylo původně zasedání svoláno. Zaorálek před zahájením prohlásil, že čeká zejména debatu o tom, jak bude ČSSD dál postupovat, projednávat se bude ale i termín uspořádání stranického sjezdu.

Ten by se podle Zaorálka mohl uskutečnit ještě do konce roku. „Já si to umím představit. Nechat tu situaci takto je riskantní, protože doba postupuje rychle a neměl by v těch, kteří se snaží něco pro ČSSD dělat, zůstat pocit, že se nic nehýbe,“ poznamenal Zaorálek. Podobně se vyjádřil také bývalý poslanec, náchodský starosta Jan Birke. „Určitě není co odkládat,“ řekl.