Lufthansa zruší dvacet tisíc letů dceřiné CityLine, aby šetřila palivo

Německá letecká skupina Lufthansa v souvislosti s oznámeným ukončením činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine zruší do října dvacet tisíc letů na kratší vzdálenosti. Slibuje si od toho úsporu přibližně čtyřiceti tisíc tun leteckého paliva, jehož cena se od začátku americko-izraelské války proti Íránu zdvojnásobila.
Prvních 120 letů denně s platností do konce května Lufthansa zrušila už v pondělí. Cestující, jichž se změna týká, byli o zrušených letech informováni. Linky z Frankfurtu do Bydhoště a Rzeszowa v Polsku a do Stavangeru v Norsku jsou dočasně zrušeny.
Deset dalších spojů skupiny bude přesměrováno na uzlová letiště ve Frankfurtu, Mnichově, Curychu, Vídni, Bruselu a Římě. Přesměrování se týká letišť Heringsdorf v Německu, Cork v Irsku, Gdaňsk v Polsku, Lublaň ve Slovinsku, Rijeka v Chorvatsku, Sibiu v Rumunsku, Stuttgart v Německu, Trondheim v Norsku, Tivat v Černé Hoře a Vratislav v Polsku.
Lufthansa už minulý týden informovala, že trvale odstaví 27 letadel ztrátových regionálních aerolinek CityLine. Od rychlejšího zavádění strategie zahrnující snížení letové kapacity na krátkých, středních i dálkových spojích si aerolinky slibují úspory včetně snížení administrativních nákladů. Lufthansa podle dřívějších plánů chtěla v příštím roce ukončit provoz divize CityLine a nahradit ji novou firmou s názvem Lufthansa City Airlines.
Druhým krokem po utlumení činnosti CityLine bude říjnové vyřazení čtyř zbývajících dálkových letounů Airbus A340-600 z flotily Lufthansy. Od října chce Lufthansa pro zimní letový řád odstavit i dva stroje Boeing 747-400, jejich trvalé vyřazení z flotily plánuje na příští rok.
Za třetí krok skupina označila snížení kapacity v nadcházejícím zimním letovém řádu u své hlavní značky Lufthansa, a to jako konsolidaci na krátkých a středních letech. „Toto dodatečné snížení kapacity odpovídá pěti letadlům u hlavní značky Lufthansa,“ uvedla společnost.
Lufthansa minulý týden rovněž uvedla, že snižování administrativních nákladů v celé skupině se projeví v náborových plánech, interních akcích a v externích poradenských službách. Škrty také podpoří dosažení stávajícího cíle, a to snížit počet administrativních pozic v celé skupině Lufthansa o čtyři tisíce do roku 2030.