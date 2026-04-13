Provoz aerolinek Lufthansa ochromila stávka pilotů. Zrušena jsou i spojení s Prahou


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a tří jejích divizí v pondělí ochromila dvoudenní stávka pilotů. Začala minutu po půlnoci a potrvá do úterní půlnoci. Omezení, která z ní vyplývají, se dotkla letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i osmnáct spojů mezi Prahou a dvěma největšími německými letišti ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově.

Ke dvoudenní stávce ve společnosti Lufthansa a jejích divizích Lufthansa Cargo a CityLine vyzval odborový svaz pilotů Vereinigung Cockpit (VC). Dceřiné společnosti Eurowings se má stávka týkat jen v pondělí. Omezení postihla především dvě největší německá letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově.

VC předpokládá, že po celém Německu budou zrušeny stovky letů. Z webu pražského Letiště Václava Havla vyplývá, že kvůli stávce bylo zrušeno deset spojů mezi Prahou a Frankfurtem a osm mezi Prahou a Mnichovem.

V sobotu obvinil odborový svaz VC vedení firmy, že s ním není ochotno jednat o návrzích ohledně penzijního pojištění nebo kolektivních smluv a že jim předkládá nepřijatelné návrhy. Šéf Vereinigung Cockpit Andreas Pinheiro o víkendu řekl, že odboráři vyšli vedení vstříc a nevyzvali ke stávce o velikonočních svátcích. Přesto šéfové firmy nereagovali na jejich nabídky.

Spor vedou odbory a vedení Lufthansy také o sociální plán pro zhruba osm set zaměstnanců divize Lufthansa CityLine, která má v příštím roce ukončit provoz. Nahradit ji má nová firma s názvem Lufthansa City Airlines.

Už v pátek provoz Lufthansy a CityLine ochromila stávka palubního personálu. Lety kvůli tomu zrušila letiště ve Frankfurtu a Mnichově, ale i řada menších letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i šestnáct spojů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně. Palubní personál Lufthansy už v únoru jeden den stávkoval společně s piloty. Ti pak v březnu uskutečnili samostatnou dvoudenní stávku. U pilotů se tak jedná letos už o třetí stávku.

Stávka zaměstnanců Lufthansy se dotkla i letů z Prahy
Týden bude oblačný, teploty se mají pohybovat kolem dvaceti stupňů

Týden bude oblačný, teploty se mají pohybovat kolem dvaceti stupňů

Zemřel trumpetista Václav Hybš. Spolupracoval s Gottem i Matuškou

Zemřel trumpetista Václav Hybš. Spolupracoval s Gottem i Matuškou

Ceny ropy před americkou blokádou Íránu rostou o více než sedm procent

Ceny ropy před americkou blokádou Íránu rostou o více než sedm procent

Vláda projedná další kroky k regulaci cen pohonných hmot

Vláda projedná další kroky k regulaci cen pohonných hmot

Trump kritizoval papeže

Trump kritizoval papeže

Magyar ohlásil vítězství ve volbách, mluvil o spolupráci v rámci V4

Magyar ohlásil vítězství ve volbách, mluvil o spolupráci v rámci V4

Tisza má nakročeno k ústavní většině

Tisza má nakročeno k ústavní většině

Aktuálně z rubriky Svět

Babiš poblahopřál Magyarovi, podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Péteru Magyarovi k vítězství v maďarských parlamentních volbách. Babiš uvedl, že si předseda strany Tisza získal důvěru většiny Maďarů a jsou s ním spojená velká očekávání. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl pro CNN Prima News, že Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy. Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Podle prezidenta Petra Pavla zvítězila demokracie.
včeraAktualizovánopřed 3 mminutami

Ceny ropy před americkou blokádou Íránu rostou o více než sedm procent

Ceny ropy rostou o více než sedm procent a vracejí se nad sto dolarů za barel. Americké námořnictvo se chystá k blokádě lodí plujících do Íránu a z Íránu přes Hormuzský průliv. To by mohlo omezit vývoz íránské ropy poté, co se Washingtonu a Teheránu o víkendu nepodařilo dosáhnout dohody o ukončení války.
Trump kritizoval papeže

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
Magyar ohlásil vítězství ve volbách, mluvil o spolupráci v rámci V4

Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar v neděli večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách. Získalo podle něho bezprecedentní mandát. Magyar zdůraznil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii a NATO. Prohlásil také, že chce přebudovat a rozšířit spolupráci visegrádské skupiny, která vedle Maďarska zahrnuje Česko, Slovensko a Polsko.
Tisza má nakročeno k ústavní většině

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Maďarský premiér Viktor Orbán, který ve své zemi vládl šestnáct let, uvedl, že výsledek nedělních parlamentních voleb je jasný a je pro jeho stranu Fidesz bolestný.
Příznivci maďarské opozice slavili vítězství ve volbách

V ulicích maďarského hlavního města Budapešti v noci na pondělí oslavovali příznivci opoziční strany Tisza vítězství v tamních parlamentních volbách. Uvádí to agentura Reuters a stanice BBC. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách šestnáct let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.
USA tvrdí, že odpoledne začnou námořní blokádu Íránu

Americké vojenské síly začnou od pondělního odpoledne s blokádou íránských přístavů, uvedlo na síti X velitelství americké armády Centcom. Později to potvrdil i prezident USA Donald Trump. Americká armáda nebude blokovat plavbu Hormuzským průlivem lodí, které nemíří do Íránu. Oznámení přichází po neúspěchu víkendových jednání mezi Íránem a Spojenými státy. Ceny ropy reagovaly na americký záměr nárůstem.
