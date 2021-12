Vývoj v Británii nám ukáže, jak omikron proráží očkování, očekává náměstkyně Koziar Vašáková

Čeká také, že doba mezi svátky (25. prosince má skončit nouzový stav) povede k intenzivnějšímu potkávání lidí a následnému rychlejšímu přenosu omikronu. „Důsledky uvidíme v prvních týdnech nového roku,“ upozornila s tím, že třetí dávka by zabránila přenosu a vážnému průběhu onemocnění.

Vývoj situace v Jihoafrické republice a především v Británii napoví hlavně to, jak omikron proráží očkování –⁠ o čemž už víme, že proráží –⁠ a některé léky, řekla náměstkyně. Za nejvíce ohroženou skupinu považuje neočkované a pak ty, kteří mají dvě dávky vakcíny, od kterých uplynulo více než pět měsíců.

Philipp také řekl, že nová vláda, která v pátek nastupuje, zatím nepočítá s prodloužením nouzového stavu, ale situace to může vyžadovat. Za důležitý považuje pozitivní tlak na očkování lidí.

Podle Koziar Vašákové budeme potřebovat tři roky na to, abychom se s virem sžili. Pak už bude u většiny vyvolávat jen rýmu, míní.

Zatímco náměstkyně není příznivkyní testování, poslanec ho hájil s tím, že potřebujeme vědět, kolik je nakažených sice bez příznaků, ale šíří vir. I on apeloval na dodatečnou dávku.

Poslanec řekl, že omikron je podle dosavadních poznatků velmi infekční. „Nákaza bude velice rychle procházet společností,“ míní. Považuje za trochu štěstí to, že nám vývoj v Británii může leccos napovědět, abychom tomu přizpůsobili své chování.

WHO varuje před podceněním

Považovat omikron za variantu koronaviru, která způsobuje mírný průběh covidu-19, by bylo podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse chybou. Podle agentury Reuters varoval před takovým přístupem, protože by mohl vést k zahlcení zdravotnických systémů.

Šéf WHO na úterní tiskové konferenci upozornil, že omikron se šíří rychleji než kterákoliv předchozí varianta. „I když se třeba ukáže, že omikron způsobuje méně závažné onemocnění, obrovské počty případů mohou znovu ochromit zdravotnictví v těch zemích, které nejsou připravené,“ podotkl. Zástupce WHO pro krizové situace Mike Ryan doplnil, že „je před námi ještě řada týdnů, než tato vlna dosáhne vrcholu.“

Koronavirová varianta omikron se nyní rychle rozšiřuje po Evropě. Dánsko a Norsko očekávají velmi prudký nárůst případů, v obou zemích experti předpokládají, že během několika dní tato varianta převládne. Podobné prognózy má i Velká Británie, kde se dle odhadů úřadu pro zdravotní bezpečnost už nyní denně reálně nakazí až 200 tisíc lidí.