Provizorium ohrozí covidovou podporu, varuje Schillerová. Potrvá jen nutnou dobu, reaguje Skopeček

Podle místopředsedy sněmovny Skopečka by měly schvalování státního rozpočtu v nové vládě předcházet takzvané porady ekonomických ministrů. „Rozpočet nemá vznikat tak, jak chodí ministři a kdo vyhádá víc a míň. Je třeba, aby vznikal s logikou, jakou dopadne na hospodářství.“

Podle Skopečka nebude potřeba zvyšovat daně

Budoucí vláda dříve avizovala, že v příštím rozpočtu chce ušetřit zhruba osmdesát miliard korun, dosud ale nespecifikovala plánované škrty. Podle Skopečka jsou vyjádření kandidátů na ministry hlavně signálem k odpovědnějšímu rozpočtu. Kde by pětikoalice škrtala, je podle něj jasné z pozměňovacích návrhů k rozpočtu v minulých letech.

„Je hloupé vést takovou diskuzi, když vláda ještě ani nezasedla. Hlavně nechceme fiskální politikou přispívat k rostoucí inflaci,“ zmínil. „Za celé dva měsíce nepadla konkrétní položka, která takovou částku ušetří. Až plán uvidím, tak to budu samozřejmě kvalifikovaně komentovat,“ oponovala Schillerová.

Národní rozpočtová rada vládě v prosinci ke konsolidaci veřejných financí doporučila zvednout daně. Podle Skopečka to ale vláda Petra Fialy (ODS) neplánuje.

„Doporučení budeme brát vážně. Rada ale apelovala hlavně na řešení příjmové strany rozpočtu, to není jen otázka daní. Je zřejmé, že pokud bude ekonomický růst, který generuje ročně navíc příjmy státního rozpočtu, tak i příjmy pomůžou konsolidaci,“ dodal.

Provizorium bude trvat jen nezbytně nutnou dobu, řekl Skopeček

Pokud parlament neschválí rozpočet do konce roku, stát začíná hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. To se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

S provizoriem počítá i kandidát na ministra financí Stanjura, současná ministryně si ale myslí, že by taková situace ohrozila podnikatele. „Plán by byl v pořádku v jiné době, ale nyní nejsme v normální době,“ řekla.

Dodala také, že by pro ni bylo řešením rozpočet schválit a poté ho upravit pomocí pozměňovacích návrhů a novelizací.„Budeme muset vyplácet covidové programy, které se v provizoriu vyplácet nedají,“ apelovala.

Místopředseda sněmovny uvedl, že provizorium by mělo trvat maximálně tři měsíce, během kterých nová vláda představí návrh státního rozpočtu. „V provizoriu rozhodně nechceme přetrvávat déle,“ uzavřel.