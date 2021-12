Fiala se opět sešel se Zemanem, schůzku v Lánech už absolvoval i Stanjura

Na dotaz ohledně obsahu schůzky zatím Fiala neodpověděl. V úterý dopoledne za Zemanem dorazil kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský (Piráti), k němuž má podle spekulací prezident výhrady. Odpoledne byla zrušena schůzka s nominantem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) kvůli jeho pozitivnímu testu na koronavirus.

Dopoledne už naopak schůzku v Lánech absolvoval kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS). S prezidentem probíral zejména státní rozpočet na příští rok, který končící vláda navrhla se schodkem 377 miliard korun. Nastupující kabinet chce ovšem deficit snížit pod 300 miliard. Stanjura kvůli tomu předpokládá, že země bude do konce března příštího roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Čas pro legislativu

Michal Šalomoun, který do Lán přijede odpoledne, se stal kandidátem na ministra pro legislativu poté, co se nominace v listopadu vzdal pirátský poslanec Jakub Michálek. Nestraník Šalomoun v minulých letech za Piráty neúspěšně kandidoval do Senátu a do Evropského parlamentu, jako právník se specializuje na autorské právo.

Cyklus domluvených schůzek Zemana s kandidáty na ministry by měl skončit v pátek 10. prosince. Čeká se ještě na případný náhradní termín setkání s kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL), původní schůzku totiž zhatil jeho pozitivní test na covid-19. Poté by se měl prezident opět setkat s Fialou.