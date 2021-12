Ke konsolidaci veřejných financí bude nutné zvýšit daně, míní Národní rozpočtová rada

Rada chce od nové vlády konkrétní strategii

Zároveň podle rady může rychlejší konsolidaci veřejných financí pomoci i větší než očekávaný růst objemu platů a mezd. Ministerstvo financí totiž v listopadu zvýšilo ve srovnání se srpnovým odhadem očekávané příjmy veřejných rozpočtů pro příští rok u daně z příjmů fyzických osob o sedm miliard korun a u sociálního a zdravotního pojištění o 30 miliard korun.

Proti tomu ale podle NRR bude působit zhoršení epidemické situace, které zpomalí oživení ekonomiky, a nárůst cen energií, který si zřejmě vyžádá výdaje ke stabilizaci finanční situace zasažených domácností.

NRR dále konstatovala, že výhled veřejných financí se nyní nachází na předělu, protože po říjnových volbách do sněmovny se formuje vláda, která klade větší důraz na rychlejší tempo konsolidace veřejných financí.

„Rada toto hodnotí pozitivně, avšak dokud není představena konkrétní konsolidační strategie a jednotlivé kroky, které mají ke zlepšení veřejných financí přispět, nelze vyhodnotit realističnost tohoto záměru,“ uvádí se ve stanovisku.

Schillerová osobně vítá rychlejší konsolidační plány nastupující koalice, pokud ale škrty nebudou realizovány na úkor veřejných služeb, životní úrovně či veřejných investic. „A v takovém případě velmi pochybuji o reálnosti úspor za 80 miliard korun. Tím spíše, že to bude za cenu rozpočtového provizoria, ve kterém nebudou zajištěny prostředky na covidovou pomoc a mohou být ohroženy dlouhodobé investiční projekty,“ dodala.

Co přinese případné rozpočtové provizorium

V dokumentu rada dále konstatuje, že u rozpočtového provizoria, které zřejmě nastane kvůli záměru nové vlády přepracovat návrh rozpočtu na příští rok, by mohla převážit pozitiva nad negativy. Provizorium by ale mělo trvat maximálně dva až tři měsíce a výsledkem by měla být snaha o rychlejší zpevnění státních prostředků.

„Jako největší negativa lze uvést jednak komplikace hospodaření jednotlivých kapitol, jakož i nejistotu o rozsahu dotačních vztahů k dalším veřejným rozpočtům a v neposlední řadě také omezenou možnost zahajovat rozsáhlejší investice,“ nastiňuje NRR.

Pokud parlament neschválí rozpočet do konce roku, stát začíná hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.