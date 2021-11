Budoucí vláda chce přepsat rozpočet a snížit deficit pod tři sta miliard. Počítá s provizoriem

Chystá se provizorium

Poslanci začnou ve sněmovně v prvním čtení projednávat návrh státního rozpočtu se schodkem 377 miliard na začátku prosince. Budoucí vládní strany se zatím dohodly, že rozpočet navržený odcházejícím kabinetem během prosince ve sněmovně odmítnou a přepracují.

Zbyněk Stanjura České televizi řekl, že na snížení rozpočtového schodku zhruba o osm desítek miliard bude nový kabinet potřebovat minimálně šest týdnů. To znamená, že novou verzi nejdůležitějšího zákona roku by mohla mít Fialova vláda hotovou do konce ledna.

Na začátku února by pak kabinet mohl nový rozpočet poslat do sněmovny. Schvalování klíčového vládního návrhu odhaduje nová koalice zhruba na měsíc a půl. Česko tak nebude mít minimálně první tři měsíce příštího roku schválený rozpočet a vláda bude hospodařit podle rozpočtového provizoria.

Budoucí ministr školství Petr Gazdík (STAN) České televizi už také řekl, že po dobu provizoria mimo jiné neporostou platy učitelů ani dalších státních zaměstnanců. „V prvních třech měsících budou výdaje patrně ve výši jedné dvanáctiny předchozího roku. Tím pádem nebude na navýšení platů v prvních třech měsících. O to víc bych chtěl apelovat na pana prezidenta, že čím dříve bude vláda sestavena a funkční, tím lépe to bude pro tento stát jak z hlediska rozpočtu, tak i covidové a energetické krize,“ uvedl.