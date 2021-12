ŽIVĚ: Brífink kandidáta na ministra spravedlnosti Blažka po schůzce s prezidentem Zemanem

Podezření na korupci

Server Aktuálně.cz a deník Hospodářské noviny (HN) ve středu na základě anonymních zdrojů uvedly, že Blažka podezřívá policie z podílu na korupci a manipulaci s městským majetkem v Brně. Už loni v létě tato média uvedla, že o zapojení Blažka a dalších politiků ODS do korupce vypovídal stíhaný bývalý starosta Rojetína na Brněnsku Pavel Hubálek.

Protikorupční organizace Transparency International sdělila, že Blažek by neměl být ministrem, protože by to budilo pochybnosti o ovlivňování vyšetřování zmíněných kauz. Blažek v pondělním tiskovém prohlášení popřel, že by byl někdy vyšetřován pro kupčení s byty v městské části Brno-střed nebo v brněnské korupční kauze Stoka.

Černochová chce modernější armádu

Odpoledne do Lán přijede i poslankyně a starostka Prahy 2 Černochová. Řekla, že by ráda Zemana seznámila se svou vizí pro resort obrany, která spočívá v systematickém navyšování rozpočtu dlouhodobě podfinancované armády, její modernizaci, zefektivnění akvizičních procesů a rozvoji využití moderních technologií, jako jsou třeba drony, robotické systémy nebo umělá inteligence.