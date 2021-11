Slovenská prezidentka Čaputová se v úterý setká v nemocnici s Milošem Zemanem

Při návštěvě zavítá i do ÚVN za Zemanem. „Prezidentka se v uplynulých týdnech zajímala o zdravotní stav Miloše Zemana. V říjnu mu v osobním dopise přála mnoho zdraví, sil a rychlé zotavení. Zároveň vyjádřila naději, že se budou moci brzy setkat,“ uvedla kancelář slovenské prezidentky.

Čaputová do Česka přijede na krátkou návštěvu na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). V předvečer státního svátku 17. listopadu převezme v Senátu stříbrnou pamětní medaili horní komory. Na Národní třídě pak položí kytici u památníku sametové revoluce.

Posouzení prezidentova zdravotního stavu

„Návštěva by neměla trvat déle než 30 minut, návštěvě by mohly být přítomny pouze dvě osoby a platí tam samozřejmě i další pravidla, která už běžně dodržujeme - to znamená respirátory, hygiena rukou a podobně,“ vyjmenovává podmínky návštěvy mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.

Další informace ohledně Zemanova stavu přijdou nejspíše začátkem prosince, tehdy se podle vedoucího multioborového lékařského konzilia, které jeho zdraví posuzuje, Tomáše Zimy nejspíš znovu setká. Zdraví se dle něj nadále zlepšuje, stále není ale tak dobré, aby se prezident mohl brzy vrátit do Lán. Prezidentská kancelář už ale tuto variantu s vedením nemocnice začala řešit.

„Diskutujeme s Ústřední vojenskou nemocnicí, tak aby bylo samozřejmě postaráno o pana prezidenta, tak jak si pan prezident zaslouží, tedy maximální možná péče,“ řekl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. „V Lánech ta lékařská asi nepřetržitá péče není nutná, ale určitě by tam měly být zdravotní sestry, ošetřovatelky a supervize lékaře v určité frekvenci,“ myslí si Zima.