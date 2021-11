Prezident bude moci od pondělí omezeně přijímat návštěvy, přesune se na standardní oddělení

Psychiatr Martin Anders, který je členem konzilia posuzujícího prezidentovo zdraví, ve středu uvedl, že je v kontaktu s ošetřující lékařkou hlavy státu. Upřesnil, že k léčbě poskytl drobná doporučení a sám by postupoval velmi podobně v případě, že by byl prezident jeho pacientem.

„ÚVN chtěla mít jistotu, že dělá všechno pro to, aby to dopadlo dobře, což chápu. Myslím, že zdravotní stav si to opravdu zasluhoval. Resultovalo z toho nějaké drobné doporučení, ale jinak si myslím, že kolegové postupují naprosto správně,“ dodal.

V konziliu vedeném bývalým rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou, který je lékařskou specializací biochemik, jsou zástupci různých medicínských odborností od neurologů, specialistů na činnost jater, transplantace orgánů po rehabilitační lékaře a chirurgy.