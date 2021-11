Čeká se spor o místopředsedu sněmovny. ANO chce Vondráčka, koalice ho odmítají

Vondráček byl čtyři roky jako šéf sněmovny třetím nejvyšším ústavním činitelem. Teď to ale vypadá, že už nebude ani místopředsedou dolní komory. Odmítají ho totiž strany nastupující pětikoalice. „Hnutí ANO má se 72 poslanci nejsilnější klub. Myslíme si, že bychom si takhle neměli kádrovat kandidáty a měli bychom respektovat, co ten druhý navrhne,“ říká Vondráček.

ANO na Vondráčkovi trvá

„Mám naštěstí i opačnou zpětnou vazbu, zvláště ze sociálních sítí, kde jsou lidé rádi, že jsem to dělal lidským způsobem. Nejsem si vědom, že bych tuto instituci jakkoliv poškodil,“ brání se kritice sám Vondráček. Například bývalý předseda ústavně-právního výboru sněmovny a současný poslanec Marek Benda (ODS) by Vondráčka raději než jako místopředsedu sněmovny uvítal ve vedení právě ústavního výboru.

„Je to tajná volba, jednáme,“ uvedl ohledně Vondráčkovy šance dosavadní předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, jehož roli v novém období převzala právě Alena Schillerová (ANO). „My ho dáme do všech kol,“ tvrdí.

„Já nechci podezírat koalice z toho, že nechtějí zkušeného politika z řízení Poslanecké sněmovny do vedení, to znamená, že my si za ním stojíme,“ deklaruje Schillerová. Radek Vondráček ještě v pondělí řídil ustavující schůzi sněmovny. A bude ji řídit i ve středu až do doby, kdy poslanci zvolí jeho nástupce nebo nástupkyni.