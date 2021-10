Místopředsedou sněmovny by se za KDU-ČSL mohl stát Jan Bartošek

Do pozice místopředsedy sněmovny nominuje KDU-ČSL s největší pravděpodobností svého místopředsedu Jana Bartoška, uvedl předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný. Konečné rozhodnutí by mělo být známo příští týden. Dolní komora by měla mít místopředsedů šest. Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN už dříve oznámily, že do čela sněmovny nominují předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou.