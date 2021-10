Mimořádná schůze Senátu kvůli převodu pravomocí prezidenta by mohla být 9. listopadu

Do rozpravy podle Vystrčila může zasáhnout i analýza toho, zda by případné rozhodnutí Senátu a Poslanecké sněmovny o přesunutí pravomocí mělo bezodkladný účinek, nebo by mohl soud pozastavit účinek rozhodnutí před svým posouzením. Zatím má informaci, že odkladný účinek toto rozhodnutí nemá. Právní analýzu ale nemá k dispozici.

„Tak daleko nejsme, je to další věc, která by hrála roli při rozhodování,“ uvedl s tím, že doufá, že prezident bude schopen vykonávat svou funkci a přijmout demisi formující se vlády.

Vystrčil: Záleží na informacích od nemocnice

Miloš Zeman je hospitalizován od neděle 10. října na jednotce intenzivní péče v Ústřední vojenské nemocnici. Podle jeho ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala jsou důvodem komplikace provázející jeho chronické onemocnění.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pondělí na základě informací z ÚVN oznámil, že Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je navíc krajně nejistá a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech, dodal. Politici proto začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu sněmovny podle článku 66 ústavy.

V pátek 21. října ÚVN aktualizovala informace o prezidentově zdravotním stavu. Oznámila, že se v posledních dvou dnech mírně zlepšil. „Pokud bude informování pokračovat, třeba to může být tak, že budeme 7. nebo 8. listopadu vědět, jak to je, a řekneme: Ze zprávy ÚVN vyplývá, že není potřeba, abychom se na schůzi zabývali článkem 66,“ připustil v OVM Vystrčil.

Vondráček: Nevěděl jsem, že mě natáčí, ale jsem rád

Dosluhující předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) navštívil 14. října, ještě před oficiálním vyjádřením nemocnice, prezidenta v nemocnici. Poté uvedl, že prezident Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a samotná hospitalizace není důvodem pro převod prezidentových pravomocí. Zeman v nemocnici podepsal rozhodnutí, kterým svolal stálé zasedání nové sněmovny na pondělí 8. listopadu. Dokument Vondráčkovi podle něj osobně předal.

Na briefingu 21. října Mynář ukázal videozáznam z podpisu dokumentu. V Otázkách Václava Moravce Vondráček řekl, že nevěděl, že ho při návštěvě prezidenta v ÚVN natáčí na video. Nicméně je rád, že video vzniklo a mohlo být zveřejněno, aby odstranilo pochybnosti.

Šéf sněmovny si také nemyslí, že by okolnosti jeho návštěvy u prezidenta v nemocnici a podpisu dokumentu měla vyšetřovat mimořádná komise. „Prezident je součástí politického boje, kdybychom to měli řešit vyšetřovací komisí, byl by to velký pokles,“ uvedl Vondráček. Podotkl, že z vyšetřovacích komisí vždy unikají informace. Zopakoval, že si u Zemana v nemocnici sňal respirátor, protože mu prezident špatně rozuměl. Dodal, že se po nemocnici pohyboval s respirátorem a dezinfikoval si ruce.

Nacvičoval prezident Zeman podpis?

Podle informací Otázek Václava Moravce ze dvou nezávislých zdrojů došlo před návštěvou Radka Vondráčka u prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici k trénování podpisu. Záznamy o aktivitě obsahuje zdravotnická dokumentace hlavy státu.

„Obecně zdravotnická dokumentace obsahuje povinně informace o zdravotním stavu pacienta, záznam vitálních funkcí, výsledky laboratorních a konziliárních vyšetření a mnoho dalších, a dále také informace, které považuje za zaznamenáníhodné. Sem mohou patřit například záznamy o problémech s rodinou, s návštěvou, jaké a komu byly podány informace o zdravotním stavu a případně jsou zaznamenány i události, jako je nácvik různých úkonů (i podpisu),“ stojí v citovaném vyjádření ÚVN z 23. října.

„Tuhle informaci vůbec nemám. Podstatné je moje osobní setkání, rozhovor s panem prezidentem. Nejsem samozřejmě schopen posoudit jeho stav jako lékař, který ho vidí dvacet čtyři hodin denně, můžu komentovat těch pět šest minut. Byl jsem u něj 14. října, kdy byl mediální prostor plný úvah, že je v bezvědomí, v kómatu, že není schopen se jakkoliv rozhodovat. Rozhodně mluvil k věci,“ reagoval na informaci Vondráček.

„Nechci to komentovat, slyším to poprvé, je to tak závažné, že je potřeba se nad tím zamyslet,“ dodal Vystrčil.