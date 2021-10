Hrad ukázal video s hospitalizovaným prezidentem. O svolání sněmovny rozhodl před zneschopněním, tvrdí Mynář

Po sdělení ÚVN o prezidentově neschopnosti plnit pracovní povinnosti politici začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu sněmovny podle článku 66 ústavy.

Tomáš Doležal z Ústavu státu a práva Akademie věd se domnívá, že v této věci zveřejnění videa s prezidentem nemusí nic měnit. „Principielně zveřejnění videa nemění nic na tom, co se událo. To znamená, že byla požádána ÚVN o stanovisko k jeho zdravotnímu stavu a schopnosti vykonávat funkci prezidenta. Teď je to v rukou zákonodárců,“ upozornil. Podle specialisty na zdravotnické právo a experta Pirátů Ondřeje Dostála záznam „nutně nedokazuje“ Zemanovu schopnost jednat. „Podstatné je, jestli byl orientovaný. To bude vyplývat ze zdravotnické dokumentace. Pokud vím, ve sdělení Ústřední vojenské nemocnice to nebylo,“ podotkl Dostál.

Zástupci KPR jsou za informování o stavu prezidenta kritizováni. Babiš dokonce vyzval Mynáře k rezignaci za to, že k Zemanovi přivedl předsedu sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Stalo se to totiž v době, kdy měl informace o prezidentově pracovní neschopnosti. Záležitostí se zabývá policie.