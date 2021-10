Babiš navrhuje odložit udělování vyznamenání k 28. říjnu, sám je předávat nechce

Seznam vyznamenaných obdrží premiér od prezidentské kanceláře ve středu, následně je kontrasignuje. Osobně však vyznamenání v nepřítomnosti hospitalizovaného prezidenta Miloše Zemana udělovat nechce.

Miloš Zeman je od 10. října hospitalizovaný v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a podle nemocnice není v současné době schopný vykonávat žádné pracovní povinnosti.

Mynář by vyznamenání předávat neměl, míní Babiš

„Určitě žádné vyznamenání nebudu předávat, nebylo by to vhodné. Mělo by se to odložit,“ uvedl Babiš. Za nevhodné považuje také to, aby vyznamenání předával hradní kancléř Vratislav Mynář. „Po tom, co všechno předvedl,“ řekl Babiš.

Ceremoniál k oslavě státního svátku Dne vzniku samostatného Československa by se měl na Pražském hradě uskutečnit už příští týden, Hrad ale žádné bližší informace o jeho průběhu dosud nezveřejnil.