Nová vláda dostává tvář. Lidovci by mohli mít resort práce, Piráti zase diplomacii

V nové vládě by měla zasednout třeba Jana Černochová (ODS) na obraně, Šárka Jelínková (KDU-ČSL) na ministerstvu práce a sociálních věcí nebo Jan Lipavský (Piráti) v čele diplomatického sboru. Vyjednávací týmy mají v dalším týdnu doladit právě obsazení kabinetu.

„Čeká nás samozřejmě také debata o struktuře nové vlády, za sebou máme už diskuzi, jak bude vypadat vedení Poslanecké sněmovny,“ uvádí lídr koalice SPOLU a pravděpodobný premiér Petr Fiala (ODS).

Tím, že se dvě kandidátky na ministryni práce a sociálních věcí – Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) i Olga Richterová (Piráti) – objeví ve vedení sněmovny, vládní místo na ministerstvu práce a sociálních věcí zřejmě zaujme právě Šárka Jelínková.

„Je to jeden z resortů, který odpovídá našim dlouhodobým prioritám a o který případně usilujeme,“ říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Sám by se měl znovu stát ministrem zemědělství, kterým byl už v trojkoaliční vládě Bohuslava Sobotky. Spekulovalo se o něm i na resort průmyslu, ten má ale pravděpodobně obsadit dosavadní starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (STAN).

Školství pro STAN, zahraničí Pirátům

Další členové STAN by pak měli obsadit také ministerstvo vnitra, o které opakovaně projevil zájem předseda hnutí Vít Rakušan, a školství, kde by měl nově šéfovat místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík. „Řešíme, které koalici by mělo připadnout které ministerstvo a naše koalice zájem o ministerstvo školství samozřejmě má,“ uvádí Gazdík.

Vzniknout by mohla i ministerstva nová, což ale kritizuje dosavadní vládní koalice. „Další resort znamená změnu kompetenčního zákona, nové úředníky, nové nadřízené, nové zařízení, nové budovy. Všechno to jsou vícenáklady a není pro ně důvod,“ myslí si dosavadní ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Spekuluje se například o ministrovi pro digitalizaci. Pětikoalice si od něj slibuje úspory v oblasti IT. Post by měl obsadit zástupce Pirátů, kteří by nakonec měli získat pro Jana Lipavského i resort zahraničí. „Je známo, že v rámci naší strany máme vládní tým, tam samozřejmě figuruji, ale je to otázka vyjednávání celé koalice,“ reaguje na své případné vládní angažmá Jan Lipavský.

Shoda už by měla panovat na Vlastimilu Válkovi (TOP 09) jako ministrovi zdravotnictví nebo Janě Černochové (ODS) coby šéfce resortu obrany.