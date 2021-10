Korespondenční volba či lobbing. Parlamentní strany chystají zákony, které chtějí rychle projednat

Funkci předsedy nové Poslanecké sněmovny plánuje obsadit koalice SPOLU. Místo ve vedení dolní komory požaduje i hnutí ANO, které disponuje nejpočetnějším klubem. Včasné uzavření mezistranických dohod, o nichž se začne jednat v nadcházejícím týdnu, by usnadnilo ustavující schůzi, která se má konat 8. listopadu. Strany zastoupené ve sněmovně mezitím také už připravují zákony, o nichž by chtěly co nejdříve jednat.