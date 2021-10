V říjnu 1941 začaly masové deportace Židů z českých zemí. Výročí připomíná happening v Bubnech

Bubnování obstará orchestr Tam Tam Batucada pod píšťalkou Miloše Vacíka. Na něj naváže slavnostní koncert, na němž vystoupí studenti Gymnázia Přírodní škola se zhudebněnými básněmi, které chlapci internovaní v Terezíně vydali ve svém časopisu Vedem. Druhý koncertní blok bude patřit vzpomínce na Prahu třicátých let, kterou ztvární flétnista Jiří Stivín a pianista Robert Hugo. Závěr bude věnován skladbě Different Trains od amerického skladatele Steva Reicha, která je inspirována židovskými deportacemi.

„Ghetta byly takové zvláštní čekárny. V Lodži to bylo zvláště neúprosné. Před těmi, kteří přijížděli z Prahy, tam už bylo velké množství polských Židů. Ti žili v obrovské bídě, vyhladovělí a s nemocemi. Čeští Židé tam přijížděli nepřipravení a ten náraz byl veliký. První zimu nepřežila polovina z těch pěti tisíc, co se tam dostala,“ řekl ředitel Památníku ticha Pavel Štingl.

„Funguje to, co je mladým lidem vlastní, třeba sociální sítě. Nedá se pustit jen nějaký příběh ze záznamu, protože samotný archiv je až tak nezaujme. Musí se hledat silné výrazy,“ říká ke strategii práce s mládeží ředitel Památníku ticha.

Historické události mohou podle Štingla sloužit jako paralely k současnému dění. „Neříkám, že by najednou někdo přišel s volebním programem holocaustu, ale samozřejmě různé antisemitské projevy jsou a jejich statistiky dál narůstají. Bude se to horšit. Vždy, když začne být svět nepřehledný, tak se objeví spousta takových, kteří hledají, kdo za to může. To už známe z historie.“ Dodává, že zejména důležité je hledat cesty, jak o tématu mluvit s mladou generací.

„Téma se musí neustále zakládat a hledat výraz, se kterým se studenti konfrontují a který si prožijí. Určitě má smysl točit další filmy, ale musí být dobré,“ doplnil.

Deportováno bylo přes 81 tisíc Židů

Loni se tradiční akce na bubenském nádraží, kde vznikl z iniciativy filmového dokumentaristy a ředitele obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha Pavla Štingla Památník ticha, uskutečnila kvůli pandemii koronaviru online. Symbolicky prvním krokem přestavby železniční stanice bylo v roce 2015 odhalení sochy Aleše Veselého, která nahrazuje obvyklý význam základního kamene. Má podobu koleje směřující k nebi. Letos bude slavnostnímu koncertu předcházet vernisáž výstavního prologu k expozici s názvem Pavel Dias: Torzo – vzpomínky pro budoucnost, která je v Domě U Černé Matky Boží.

O osudu protektorátních Židů rozhodl říšský protektor Reinhard Heydrich již dva týdny po svém nástupu do funkce na poradě v Praze 10. října 1941. Tehdy bylo rozhodnuto o deportaci části českých Židů do Lodže. Další transporty pak mířily do Minska a jiných táborů na východě, později převážně do Terezína a odsud do vyhlazovacích táborů v Osvětimi, Treblince a jim podobných.

Celkem bylo z českých zemí v letech 1941 až 1945 deportováno přes 81 tisíc Židů, z nichž se osvobození dočkalo na deset a půl tisíce. Genocidní politika nacistů tak i na území Protektorátu začala naplňovat Hitlerova slova z ledna 1939 o „zničení židovské rasy v Evropě“.