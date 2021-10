V neděli potvrdily testy přes 300 nakažených. Neočkovaní nově musí po příjezdu ze Slovenska do karantény

Do samoizolace musí nově lidé, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali covid-19 a přijedou ze Slovenska. Účinná je změna v takzvané mapě cestovatele, podle které se Slovensko přesunulo do červené kategorie států s vysokým rizikem nákazy. V sousední zemi roste počet nově nakažených. To ovšem platí i o Česku, kde bylo v neděli pozitivně testováno 314 lidí. Bylo jich více než minulou neděli, zároveň šlo o nejhorší nedělní výsledek od 9. května. Přes dvě stovky pacientů nakažených covidem-19 jsou v nemocnici.