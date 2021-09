Vědci testují novou vakcínu proti koronaviru. Menší dávka by mohla zvládnout více variant, míní virolog

„Rozdíl je ten, že zatímco ve vakcíně od Pfizeru je mnoho molekul ribonukleové kyseliny, které pak slouží v těle jako vzor pro to, aby se vytvářely virové proteiny, které vyvolávají imunitní odpověď, tak u této nové vakcíny je přidaná hodnota v tom, že obsažená ribonukleová kyselina se dokáže ještě sama množit. Takže těch vzorů na výrobu virových proteinů je v buňce pak násobně více,“ vysvětlil pro ČT virolog.

Vakcína je tak podle něj nadějná především v tom, že jako první obsahuje více různých molekul, které se vážou na různé virové proteiny. „Dosud se totiž u mRNA vakcín používaly pouze kódy pro povrchový protein S1 nebo S, který u všech nových variant obsahuje různé mutace, takže pak je důvodné podezření, že vakcína, která funguje na tomto principu, nevyvolá dostatečnou imunitní odpověď proti jiným variantám,“ vysvětluje.

U nové vakcíny se výrobce podle Boštíka domnívá, že imunitní odpověď organismu bude mnohem širší.

Jeden z cílů technologie je zároveň i snížení množství očkovací látky, které musí pacient dostat, aby se u něj dostavila dobrá imunitní odpověď. Zatímco totiž u současných vakcín je potřeba vpravit do těla zhruba třicet až sto mikrogramů očkovací látky, nová pracuje jen s jedním či pěti mikrogramy.

Jak vakcínu využít

Testování účinků nové vakcíny v Manchesteru sice zatím zahrnují pouze účastníky starší šedesáti let, nicméně to by nemělo podle virologa znamenat, že bude určena primárně pro tuto věkovou skupinu.

„Byla by to výborná příležitost jak přeočkovat všechny možné generace,“ konstatuje s tím, že bádání v Manchesteru má nyní u dvaceti dobrovolníků především ověřit, jestli vakcína funguje dobře jako druhá dávka u někoho, kdo již očkován byl.

Boštík ale upozorňuje na další existující studie – například výzkum firmy Gritstone, který sleduje účinky kombinací látky s již známými jinými, třeba od Pfizeru, a to v různých variantách. Badatelé budou sledovat, která kombinace vede k lepšímu výsledku. „A tam jsou mezi dobrovolníky vybíráni lidé mezi 18 a 65 lety, takže se určitě nepočítá s tím, že by byla přeočkována jen starší generace,“ dodává.