Český argument ve sporu o Turów je o něco silnější, nutný ale bude kompromis, myslí si Schwarzenberg

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki obvinil Česko z toho, že nemá vůli jednat. Schwarzenberg považuje výrok za přehnaný. Jak dlouho bude trvat než obě země dojdou k nějakému závěru, ale nedokáže odhadnout. Česká vláda se však podle něj chová dostatečně razantně.

Bývalý ministr zahraničí se domnívá, že oběma stranám je jasné, že bude třeba kompromis. „Ale ten okamžik, kdy na to mohou přistoupit, nastane teprve po volbách. A potom doufám, že Polsko bude stejně vstřícné,“ uvedl.

Schwarzenberg zdůraznil, že otázka dolu je velmi důležitá pro severní Čechy. „To bohudík uznala i Evropská unie. Bohužel to je jeden z největších polských dolů, takže ten střet bude trvat ještě dlouho,“ odhadl.

Silné argumenty z obou stran

Bránit obyvatele severních okresů před nouzí o vodu Schwarzenberg považuje za povinnost. „Na druhé straně – každá země může dělat na svém území takovou energetickou politiku, kterou si přeje,“ upozornil s tím, že právě tam vzniká problém. „Tady jsou velmi důležité zájmy z obou stran,“ shrnul.

Z obou stran podle něj navíc zaznívají silné argumenty. „Myslím si, že český argument je o něco silnější, poněvadž kdyby důl postihl jen polské občany, tak by to byla čistě polská záležitost. Ale poněvadž se to dotýká českých občanů a obcí, tak se to samozřejmě musí řešit mezi oběma státy,“ řekl.

Nyní doufá v rozumnou diskuzi a kompromis. „Dolem jsou postiženi čeští občané a toto musí Polsko zohlednit a najít řešení,“ sdělil. Výsledkem jednání by podle něj měl být přísun vody obcím, Česko by naopak nemělo požadovat uzavření celého dolu.