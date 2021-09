Praktici se chystají na očkování proti chřipce, všichni by také měli antigenně testovat

„Máme část z 550 vakcín, jsou to tři krabice a doufáme, že je do konce října nejpozději vyočkujeme,“ avizuje praktický lékař Norbert Král. Prvních osmdesát vakcín mají už i v jihomoravské ordinaci Iva Prcházky. „Firma nám zatím dodala dvě třetiny všech dávek, které předpokládáme, že budeme potřebovat v letošním roce,“ rekapituluje lékař.

Celkem má do Česka přijít přes milion chřipkových vakcín od dvou výrobců. A to do poloviny října, kdy se zpravidla s očkováním proti chřipce začíná. Vloni kvůli covidu téměř nebyla.„Poslední záchyty chřipky evidujeme z předjaří 2020 u navrátilců z Itálie,“ vysvětluje vedoucí národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu Helena Jiřincová.

„Jsou matematické modely, které počítají s tím, že letošní sezóna bude historicky první, kdy budou současně cirkulovat jak chřipkové, tak koronaviry a že by dokonce ta epidemie mohla být o to závažnější,“ říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.