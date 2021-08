Vědci poprvé nafilmovali, jak se covid šíří tělem. Průnik do mozku znamenal smrt

Video of Tracking COVID progression in mice

„Poprvé se nám podařilo vizualizovat šíření viru SARS-CoV-2 u živého zvířete v reálném čase. A co je důležité, zobrazili jsme i místa, na kterých musí protilátky působit, aby zastavily postup infekce,“ uvedla Priti Kumarová z Yaleovy univerzity, která na výzkumu pracovala.

Tým, jehož byla součástí, dokázal sledovat šíření viru až na úrovni jednotlivých buněk díky bioluminiscenčnímu značení a pokročilé mikroskopii. U myší se virus šířil cestou, kterou znají lékaři i při léčbě lidských pacientů: vysoká virová zátěž se nejprve objevila v nose, odkud se pak rychle rozšířila do plic a nakonec i do dalších orgánů. Myši nakonec zemřely, když jim virus pronikl do mozku.

A co léčba?

Výzkumníci pak u jiných nakažených myší použili k léčbě plazmu získanou od lidí, kteří si covidem prošli a dokázali ho přežít. Ukázalo se, že i když byla tato plazma myším vpravena do tří dnů po nákaze, zastavilo to jeho šíření. Pokud byly tyto protilátky podány ještě předtím, než byly myši viru vystavené, dokázaly nákaze zabránit.