Koten zatím čeká se svoláním výboru k otázce šéfa BIS. Chybí mu podklady

Koten uvedl, že premiéra žádal o upřesnění jeho žádosti o svolání výboru podle zákona o tajných službách. Dosud je nedostal. Podotkl také, že nemá ani jiné podklady ke svolání mimořádné schůze výboru podle jednacího řádu. „Zatím tedy nemohu výbor svolat a jedná se pouze o rezervaci možného termínu,“ sdělil.

Výbor se může mimořádně sejít na žádost sněmovny, jejího předsedy nebo nejméně dvou pětin členů výboru. Předseda dolní komory Radek Vondráček uvedl, že o věci zatím nemá konkrétní informace. Jde podle něj zejména o záležitost předsedy výboru.

Podle místopředsedů výboru Lukáše Koláříka (Piráti) a Pavla Žáčka (ODS) Babiš žádost zaslanou výboru špatně formuloval. Na jejím základě proto není možné jednání svolat. Musel by poslat žádost novou, ve které by se správně odvolal na příslušný zákon, podle kterého chce, aby se výbor záležitostí zabýval.

Kolářík také řekl, že zatím není ani dostatek podpisů členů výboru pro svolání mimořádného jednání. Podle něj je nyní „míč na straně premiéra“, protože končí mandát Koudelkovi a vláda má říct, kdo BIS nadále povede. Podobně se vyjádřil i Žáček. „Na premiéra padá odpovědnost, že to nechal vyhnít tak dlouho u takové instituce, kde by kontinuita měla být zajištěna,“ podotkl.

Babiš zmínil, že je otázkou, zda se jednání výboru vůbec bude konat. „Podle posledních zpráv ani nevím, jestli pan předseda (Koten) na to má dostatek hlasů,“ řekl. S kolegy z ANO ministerský předseda, jak uvedl, o schůzi bezpečnostního výboru nejednal. „Máme tajné služby na to, aby byly tajné. Teď se to všechno zpolitizovalo. Je opozice, která v tom má jasno a už si vybrala svého kandidáta. Jiné strany zase říkají, že to máme nechat na příští vládu. Takže já myslím, že to v nejbližších dnech vyřešíme,“ dodal.

V pondělí premiér uvedl, že členové výboru by se měli vyjádřit k tomu, zda má v čele civilní kontrarozvědky pokračovat nynější ředitel Michal Koudelka, nebo zda má jeho nástupce vybrat až příští vláda. Koudelkovo pětileté funkční období končí v polovině srpna. Nynějšího ředitele BIS dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman. V květnu nevyhověl už pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi materiál ohledně Koudelky.