Prosazení změny bodového systému zbude až na dalšího ministra. Podle opozice Havlíček dopravu zanedbal

Na jaře byl ještě ministr dopravy Karel Havlíček přesvědčen, že je možné schválit do voleb reformu trestů za dopravní přestupky, tedy změny bodového systému, ale i pokut. Nyní poprvé připustil, že už se to nestihne. „Může se (nový bodový systém – pozn. red.) řešit hned, až přijde nová vláda a pošle ho do sněmovny. Nebo se to může řešit poslaneckým návrhem,“ uvedl.

Opozice viní z toho, že se za celé volební období nepodařilo změny prosadit, ministra Havlíčka osobně. Vede dva resorty, navíc je vicepremiérem pro hospodářství a doprava na to podle kritiků doplácí. „Prioritou pana ministra Havlíčka nebyla pravidla silničního provozu, ale spíše lex Dukovany a různé covidové programy. Tak předpokládám, že vyhrál ministr průmyslu nad ministrem dopravy,“ konstatoval poslanec Ondřej Polanský (Piráti).