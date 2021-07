Shoda nad penzemi stále není. Poslance čekají mimořádné schůze i hlasování o desítkách návrhů

„Určitě to bude předmětem jednání klubu, ale navrhovat něco bez ohledu na to, jaký to má dopad na rozpočet, samozřejmě není úplně ideální,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Maláčové je ale úprava klíčová. „Je to systémová změna, napravujeme nespravedlnosti, slíbili jsme to lidem. Udělám všechno pro to, aby se to prosadilo,“ řekla.

Podle ministryně práce se ještě povedou koaliční jednání. Jasno chce mít nejpozději do pátečního rána. To začne jedna z mimořádných schůzí sněmovny. A jako první bod bude právě možná úprava penzí. Do dvou jednacích dnů jsou tento týden naplánované tři mimořádné schůze. Řešit mají celkem devět bodů – většina z nich je před finálním hlasováním.

To se ale tentokrát nebude odehrávat v jednacím sále, ale v náhradních prostorách ve Sněmovní ulici, v místě, které obvykle slouží pro jednání klubů, konference nebo veřejná slyšení.