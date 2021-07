Slíbené odměny za pomoc při covidu policisté ani hasiči stále neobdrželi. Kdy je dostanou, není jasné

Kdy bezpečnostní složky odměny dostanou, teď ale jasné není. Ministr vnitra chce věc vyřešit do dvou týdnů. Podle části sněmovní opozice by vláda měla slíbené peníze vyplatit co nejdříve.

„Jenom u policie a hasičů je to kolem jedné miliardy. Pokud byly ze státního rozpočtu vyplaceny odměny zdravotníkům, a ti si je samozřejmě zaslouží, tak by státní rozpočet měl vyplatit odměny i těmto profesím, které byly v první linii,“ zdůrazňuje vicepremiér a ministr vnitra.

Podobně jako policisté. Třeba na hranicích okresů jich v mrazech kontrolovalo dodržování opatření téměř dvacet tisíc. „Služba byla velmi náročná. Byla řekněme nadstandardní v tom smyslu, že se v době nouzového stavu dalo využít 150 hodin, které vlastně byly zelené hodiny, neplacené,“ připomněl předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler.

S odměnami se počítá i pro vojáky a celníky

Odměnu dvacet tisíc korun by mělo dostat zhruba 26 tisíc policistů a sedm tisíc hasičů. Návrh ministertva vnitra počítá také s vojáky a celníky. Záležet ale bude na dohodě s resortem financí. „Pokud by se to nepodařilo, tak samozřejmě já ty peníze v rozpočtu nemám. To znamená, že já bych se snažil vyplatit odměny ve výši, kterou v rozpočtu najít můžeme, ale ta by rozhodně nebyla ve výši těch dvaceti tisíc,“ říká Hamáček.

Ministryně financí uvedla, že celní správu si vyřeší v rámci resortu. „Já určitě žádné nároky vznášet nebudu,“ zdůraznila.