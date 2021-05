Policisté a hasiči stále čekají na slíbené odměny za pomoc při covidu

Čeká se na dohodu s ministryní financí

Plán na mimořádné odměny pro zhruba tři desítky tisíc hasičů a policistů oznámil vicepremiér Hamáček v dubnu. „Pokud bychom to z vlády do rozpočtu dostali v dubnu, tak by to mohlo být v květnu na jejich výplatě,“ tehdy uvedl.

To se ale nestalo, čeká se na dohodu s ministryní financí. Měla by být do konce června. „Podporuji odměnit hasiče a policisty za nasazení, ale především z kapitoly ministerstva vnitra, protože má v nespotřebovaných nárocích poměrně dost peněz,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Hamáček zdůraznil, že pokud se řešení našlo u zdravotníků a podílel se tom resort a stát, tak by se něco podobného mělo najít i při odměnách pro hasiče a policisty. Dostat je mají všichni v osmé a nižší platové třídě. Každý dvacet tisíc korun.