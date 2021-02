Hasiči už rok „zasahují“, pomáhají s testováním nebo v nemocnicích. Zapotí se i ti dobrovolní

Podle náměstka Františka Vavery se práce hasičů za poslední rok zásadně proměnila. Hasiči pomáhají s testováním, v nemocnicích, v sociálních službách nebo krematoriích. „Na počátku jsme měli výhodu, že jsme měli ochranné prostředky, používáme je v rámci zásahů běžně,“ přibližuje.

Základním úkolem hasičů je ze zákona ochrana zdraví, života a majetku. Běžně tedy pomáhají u požárů nebo dopravních nehod. Nic jim ale nebrání dělat mimořádné činnosti. „My máme přes tisíc lidí ve zdravotnických zařízeních, což z jedenácti tisíc lidí, které máme, je celkem vysoké číslo,“ popisuje Vavera.

Hasiči od ledna v některých krajích také pomáhají s převozem vakcín proti covidu-19. „Dostaneme vakcíny z odběrového místa a převezeme je tam, kde mají být, my do toho nesaháme, nejedná se o distribuci,“ myslí si Vavera. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) přitom postup označil za porušení zákona, protože s vakcínou by měli manipulovat pouze zdravotníci.

„Jsme v nouzovém stavu, a pokud jedeme v krizovém řízení a dostaneme úkol, tak ho musíme splnit. Nesmí být protizákonný, nicméně na druhou stranu, když se rozvážejí vakcíny, tak to někdo dělat musí,“ argumentuje náměstek. Sám nouzový stav vítá, jeho délka se ale podle něj projevuje i na zdraví hasičů.

„Úplně nejhorší situace byla na konci října, kdy jsme měli asi 455 osob pozitivních a přes 600 osob v karanténě, téměř tisíc lidí jsme měli mimo službu, což je skoro desetina sboru,“ vysvětluje Vavera. Nyní jsou asi na třech procentech. Problémy v obsazení stanic ale jsou.

Pomáhají také dobrovolní hasiči. „Zasahují, dezinfikují v rámci měst, obce i města jejich služeb využívají a dobrovolným hasičům za to patří velké díky,“ uzavírá náměstek generálního ředitele hasičského sboru.