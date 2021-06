ŽIVĚ: Poslanci schvalují pětitýdenní dovolenou či lov lukem

Kritici novely zákoníku práce z dílny KSČM, která prodlužuje zákonnou dovolenou o týden, argumentují dopady na zaměstnavatele, již se navíc v současnosti potýkají s dopady pandemie. Zastánci předlohy naopak poukazují na to, že státní zaměstnanci už pět týdnů volna mají.

Úpravy zavedení klouzavého mandátu předpokládají, že členové vlády by se mohli rozhodnout, zda předají poslanecký mandát náhradníkům. Původní poslanecká novela předpokládala, že členové kabinetu by po dobu vládního angažmá poslanecký mandát vykonávat nesměli.

Myslivecká novela má zejména zjednodušit administrativu spojenou s lovem lesní zvěře. Jejím cílem je usnadnit omezení počtu přemnožené spárkaté zvěře, která ničí nové lesní porosty a brání tak obnově lesů zasažených suchem a kůrovcovou kalamitou.

Sněmovna by také měla pokračovat v projednávání novely, podle níž by v říjnových parlamentních volbách hlasovat i lidé v karanténě nebo izolaci. „Zopakujeme zvláštní způsoby voleb, jako to bylo ve volbách do krajů, to znamená drive-in, volba v uzavřených pobytových zařízeních a speciální komise,“ avizuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), podle nějž by se zákon použil v případě, že v polovině září bude v tuzemsku platit pandemický nebo nouzový stav.