Pacientům s cystickou fibrózou začne VZP proplácet nový lék. Cílí na podstatu onemocnění

„Pacient navštíví svého ošetřujícího lékaře. Ten v případě, že je (lék, pozn. red.) vhodný, indikuje léčbu, zajistí s ní souhlas a to, aby byla pacientovi podána,“ přiblížil Šmehlík.

V úterý podepsaná dohoda podle náměstka ředitele VZP Davida Šmehlíka stanovuje kritéria, pro které pacienty je vhodná léčba inovativním lékem, který pro použití loni schválila Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA). Ten ale zatím v Česku nemá stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění. Pokud pacient splní kritéria a zažádá si o úhradu podle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, měla by mu být během několika týdnů přiznána. Dohoda podle Šmehlíka nahrazuje individuální posuzování každého případu revizním lékařem.

„Kaftrio je nejmodernější lék, který opravdu mění chod a léčbu cystické fibrózy, protože cílí na podstatu onemocnění,“ vysvětlil vedoucí centra cystické fibrózy ve Fakultní nemocnici v Motole Pavel Dřevínek. „Už z klinických studií bylo patrné, že se pacientům výrazně zlepšuje jejich klinický stav, plicní funkce stoupá o asi deset procent, a to prakticky okamžitě, v řádu dní,“ doplnil. Lék pode něj ale funguje i na dalších úrovních těla, například na potních žlázkách.

Cystická fibróza je vzácné nevyléčitelné onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí systém. V Česku žije asi 700 lidí s touto nemocí, jejich průměrný věk dožití je 25 let. Typicky mají problémy s dýcháním a celkově oslabený organismus.

„Kaftrio funguje pro tu nejčastější mutaci, která se vyskytuje u pacientů s cystickou fibrózou,“ sdělil Dřevínek. Uvedl, že zatímco americká agentura schválila užívání léku pro pacienty od šesti let věku, v Evropě platí hranice 12 let. Pacientů v Česku, kteří by lék mohli brát je podle Dřevínka asi 330.

V první chvíli se podle Šmehlíka počítá s 250 pacienty, konkrétně těmi, kteří zatím žádnou, takzvanou modulátorovou, léčbu nemají. Ke Kaftriu by se měli dostat v řádu několika měsíců. VZP počítá i s variantou, kdy by EMA schválila podání pro děti od 6 let. „V případě, že dojde ke schválení Evropskou agenturou pro léčivé prostředky, budeme aktualizovat společné stanovisko a umožníme léčbu pacientů od šesti let,“ dodal náměstek.

Podle Dřevínka zlepší dohoda dostupnost nejnovější léčby pro pacienty s touto nemocí. V současnosti pacienti s cystickou fibrózou musí každý den inhalovat léky na ředění hlenu, stráví tím zhruba 1,5 až tři hodiny denně. Podle předsedkyně Klubu nemocných cystickou fibrózou Simony Zábranské by léčba mohla nemocným prodloužit život a zvýšit jeho kvalitu.

Dohoda pro léčbu spinální svalové atrofie

Podobné dohody VZP loni uzavřela také pro léčbu spinální svalové atrofie a pro některé léčivé prostředky v onkologii a hematoonkologii. VZP se tím snaží podle Šmehlíka řešit to, že na trh se uvádějí nová léčiva, u kterých zatím není rozhodnuto o úhradě ze zdravotního pojištění, ale pacienti by se k nim přesto rádi dostali. Pojišťovna se pak dohodne s odbornými společnostmi na tom, za jakých podmínek bude lék platit. Kritéria pak zpravidla převezmou i ostatní zdravotní pojišťovny.

Na takzvaná centrová léčiva, která se podávají pacientům ve specializovaných centrech, loni VZP vydala 13,7 miliardy korun. Částka se od roku 2013 zdvojnásobila. Léčeno bylo těmito léky asi 52 tisíc lidí, meziročně asi o 6800 více. VZP je největší pojišťovnou v Česku, má asi 5,9 milionu klientů.