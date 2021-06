Europoslance nezajímají české volby, chrání evropský rozpočet, shodují se odborníci

Zdůrazňuje, že europoslance zajímá, jak se utrácí peníze z unijního rozpočtu, a nejde jim o ovlivňování jakýchkoliv voleb. „Evropský parlament není celek, který by mluvil jedním hlasem, je to politické kolbiště,“ popisuje politolog s tím, že obviňovat EP z postranních úmyslů není logické.

Byť rezoluce není právně závazným dokumentem, česká vláda by ji měla brát vážně, i kdyby jen z pohledu prestiže, je přesvědčen Tomáš Weiss z katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Pokud se vámi zabývá Evropský parlament a proti vám přijme rezoluci, tak už to něco znamená. Europarlament se v principu nezajímá o jednotlivé členské státy, primárně kontroluje Evropskou komisi,“ připomíná.

Dilema dle Tomáška existuje v názoru, zda by Evropská komise měla vykládat právo členského státu. Někteří odborníci tvrdí, že nikoliv, na druhou stranu Komise musí dělat cokoliv, aby ochránila rozpočet a daňové poplatníky. „Výklad se v poslední době kloní k tomu, že unijní orgány jsou do jisté míry oprávněny se národním právem zabývat,“ podotýká.

Podle profesora evropského práva Michala Tomáška připomíná argumentace, že Brusel zasahuje do vnitřních záležitostí Česka, slovník Pekingu. Odmítá, že by šlo o vnitřní záležitosti Česka, jelikož je členským státem Evropské unie, podílí se na tvorbě jejího rozpočtu a participuje na jednotném trhu.

Verdikt by měl záležitost vyjasnit. „Až dosud jsou to právní názory úředníků – úředníků EK na jedné straně a úředníků české exekutivy na straně druhé,“ popisuje Tomášek, podle nějž by tuzemské úřady měly postupovat obezřetně.

Podle Jedličky si české úřady samy uvědomují, že podezření existuje, a proto nepožádaly Brusel o proplacení některých dotací, které už předtím samy proplatily. „Teď je otázka, jestli ta příslušná ministerstva, když jim to Evropská komise neproplatí a jsou to evropské dotace, by měla peníze žádat zpět po holdingu Agrofert,“ uvažuje a dodává, že podle něj by tuzemská ministerstva měla finance od Agrofertu vymáhat.

Jedlička se dle svých slov nebojí toho, že by Komise zastavila kvůli dotačním kauzám veškeré peníze, které do Česka směřují, připouští ale, že je potřeba počkat na definitivní závěry celého procesu. Dodává, že případné zastavení dotací by znamenalo ránu, zejména v postcovidové ekonomice, tuzemské hospodářství by ale netratilo až natolik, aby se bez evropských peněz dostalo do recese.