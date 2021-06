Poslanci se na pokračující 104. schůzi sněmovny zabývají cizineckou novelou a přesnějším vymezením rodinných příslušníků občanů unijních zemí, a to i v souvislosti ze zdravotním pojištěním. Schvalovat by měli také zavedení občanských průkazů s otisky prstů na jejich čipech. Ve finále je i předloha proti nepůvodním druhům rostlin a živočichů. Zákonodárci by také mohli hlasovat o zlepšení dostupnosti léčebného konopí.