V Česku přibývá zahraničních pracovníků, zjistili statistici. Za poslední desetiletí se jejich podíl ztrojnásobil

Zaměstnanců ze zahraničí přibylo ve všech odvětvích. Koronavirová krize loni růst jejich počtu přerušila, ale jen dočasně.

„Je důležité si uvědomit, že bez cizinců by v Česku zaměstnanost vůbec nevzrostla. Za období let 2010 až 2019 nám tady přibylo 407 tisíc zaměstnanců-cizinců a českých zaměstnanců přitom 63 tisíc ubylo. Má to samozřejmě demografické důvody,“ uvedl Dalibor Holý z Českého statistického úřadu. Česká společnost podle statistiků stárne. Ubývá lidí v aktivním věku a přibývá seniorů.