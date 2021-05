Veřejnost očekává, že nebudeme nečinně přihlížet, míní Rakušan. Hlasování o nedůvěře vnímá Vondráček jako součást kampaně

přehrát video Události, komentáře – Opozice plánuje pád vlády Zdroj: ČT24

Opozice na začátku června ve sněmovně otestuje sílu menšinové vlády Andreje Babiše (ANO). Blok ODS, lidovců a TOP 09 má spolu s uskupením Pirátů a hnutí STAN dost hlasů na svolání schůze o nedůvěře kabinetu. Vládě hlavně vytýkají přístup ke koronavirové epidemii nebo reakci na vrbětickou kauzu. Předseda sněmovny Vondráček připomněl, že do voleb nyní zbývá pět měsíců. „Opakovaně jsem se ptal, jaký je plán B, protože ať to bude jakkoliv, tak zkrátka ti, kteří budou hlasovat o nedůvěře vlády, tak přebírají částečně odpovědnost za politickou situaci, která nastane,“ uvedl. Opozice podle něj nezvolila šťastný způsob. „Mnohem lepší je diskutovat věcná témata v Poslanecké sněmovně,“ míní. Reálné důvody k jejich kroku nevidí. „Dokonce jsem se díval na jejich tiskovou konferenci. To jsou dlouhodobé, neustále opakované věci ze strany opozice. Nic nového v tom nevidím,“ řekl. Vondráček podle svých slov nesouhlasí s tím, aby zrovna v této době - kdy vakcinace pokročila, Česko má před sebou rozvolnění a chystá se plán národní obnovy - došlo k ochromení vlády. „Ať chcete, nebo nechcete, vláda bude přijímat důležitá rozhodnutí,“ dodal s tím, že žádný jiný kabinet není. „Myslím si, že už je to opravdu trochu součást kampaně,“ poznamenal předseda sněmovny. Rakušan: Veřejnost očekává, že opozice nebude nečinně přihlížet Podle předsedy hnutí STAN Rakušana dlouhodobý problém představuje nezvládnutá covidová krize. „Ale ta nezvládnutá diplomatická krize, cesta-necesta pana vicepremiéra Hamáčka, obrovitánské problémy pana ministra Arenbergera, prokázaný střet zájmů pana premiéra Babiše, to jsou nové skutečnosti, které se tady objevily,“ vysvětlil záměr vyvolat hlasování o nedůvěře. V té souvislosti uvedl, že tu celou hru spustila KSČM svým rozhodnutím Babišovu vládu dále nepodporovat. „Pokud vláda objektivně nemá v Poslanecké sněmovně důvěru, my jako Starostové s Piráty a koalicí Spolu jsme dvakrát zkusili vyslovit nedůvěru vládě, dvakrát nám to nevyšlo, neměli jsme dostatek hlasů, a toto je třetí legitimní pokus po šíleném chaosu, do kterého nás tato vláda vlákala,“ uvedl Rakušan. „Pochybení, která tady v posledních týdnech, měsících jsou, jenom umocňují pocit, že je to správné rozhodnutí,“ podotkl. Rakušan také zdůraznil, že podmínkou plánovaného hlasování je, že musí být po ukončení té největší diplomatické krize. Šéf Starostů také poznamenal, že opozice ukazuje, že je schopna spolupracovat a postupuje jasně a jednotně. „Domnívám se, že veřejnost očekává, že opozice nebude nečinně přihlížet,“ dodal.

Vostrá: Poslední kapkou byly hrátky kolem rozpočtu „Předpokládám, že my rozpolceni určitě nebudeme,“ poznamenala k záležitosti předsedkyně rozpočtového výboru Vostrá. „To, že vláda nemá naší důvěru, souvisí v podstatě s tím, že pokud vypovíme toleranci, tak jsme ji vypověděli právě proto, že jsme ztratili důvěru v to, že dohoda, jak jsme ji měli uzavřenou, bude naplněna,“ přiblížila komunistická poslankyně. Důvody se podle ní nasčítaly a jeden konkrétní není. „Já úplně, zcela otevřeně, přiznávám, že tou poslední kapkou byly hrátky kolem rozpočtu a armády. Myslím si, že to vcelku bylo i nedůstojné. Mohli rovnou říct: My vaši podporu nechceme, my těch deset miliard prostě nevezmeme,“ uvedla.

