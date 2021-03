Vláda schválila vrácení zbylých pěti miliard pro obranu

Pokud by podle ministerstva peníze nebyly převedeny, musely by být na výplaty použity finance z investic. Znamenalo by to odložení, nebo dokonce zastavení některých plánovaných modernizačních projektů. Peníze podle ministerstva armádě umožní, aby i nadále plnila své úkoly.

O dalších pěti miliardách slíbil rozhodnout později. Zástupci vlády hovořili o termínu do konce února, později Metnar řekl, že příslib navrácení peněz má do konce března. Ministr opakovaně uvedl, že pokud by se na armádě šetřilo, podá demisi.

Termín převodu peněz na konci března označil v polovině března na sněmovním výboru pro obranu za mezní, poté by ministerstvo muselo začít řešit, jak bude dále postupovat. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty nyní armáda bere peníze na sociální a zdravotní pojištění a na zvláštní příplatek pro vojáky z běžných výdajů, naposledy tak může učinit v dubnu. Poté by už na výplaty neměla dost peněz a musela by převést peníze určené na investiční výdaje. Ohroženy by byly investice včetně nákupu pásových bojových vozidel pěchoty.