Koalice Pirátů a STAN vede i v dubnovém modelu. Před ANO se umístilo také Spolu, i když těsně

„Jinými slovy poslední tři měření ukazují, že se síly ANO a Pirátů zhruba vyrovnaly. Odliv příznivců hnutí ANO je v posledních měsících patrný zejména k Pirátům, SPD a částečně ke KSČM a také novému hnutí Přísaha Roberta Šlachty,“ dodávají.

Na třetím místě by byla ODS, která si polepšila o 2,5 procentního bodu na 11,5 procenta. Za ní jsou v modelu shodně STAN a SPD s 11 procenty.

„Další strany, tedy TOP 09, KSČM, KDU-ČSL a ČSSD, se pohybují kolem pětiprocentní hranice v rozmezí od 3,5 do 6,5 procenta. Nicméně nutno poznamenat, že statistická chyba se u těchto stran pohybuje na úrovni jednoho procentního bodu, a nelze tedy s jistotou říct, zda by se za současné situace do Poslanecké sněmovny tyto strany dostaly, či nikoliv. ČSSD a KDU-ČSL se ale v modelech pohybují pod pětiprocentní hranicí dlouhodobě a je tedy pravděpodobné, že by se za současné situace do dolní komory neprobojovaly,“ uvádí autoři průzkumu.

Model zachycuje strany se ziskem alespoň dvou procent a právě na této hranici ukazuje Přísahu a Trikolóru.

Na kolik mandátů by si strany přišly?

Na základě naměřených stranických preferencí v průběhu posledních tří měsíců provedla agentura Kantar CZ také modelování počtu mandátů, které by strany a hnutí získaly, pokud by se volby do sněmovny konaly v době sběru dat. Přepočet je již proveden podle novely volebního zákona, tedy tak, jak bude probíhat po sečtení hlasů v letošních volbách.

V případě modelu s koalicemi by Piráti a STAN získali 71 mandátů, hnutí ANO by mělo 54 křesel a koalice Spolu by si připsala 42 mandátů. Dál by 24 míst měla SPD a devět KSČM.