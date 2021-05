Takový blábol jsem dlouho neslyšel, hodnotí Randák Hamáčkův „krycí manévr“

„České tajné služby odvedly poměrně dobrou práci. Jak se s celou tou záležitostí nakládá, je už věc jiná, to si nemyslím, že je úplně šťastné,“ hodnotí bývalý rozvědčík Randák. Pokud se podle něj informace Seznam zpráv o údajném tutlání informací jako politickém obchodě s Ruskem zakládají na pravdě, byl by to bezprecedentní případ.

„Jestliže se celá ta věc vyšetřovala tak dlouho, tak policejní složky musely odvést obrovské množství práce, a pokud se tady najdou lidé, kteří by to byli ochotni zobchodovat, tak je to věc, která by se neměla stát za žádnou cenu,“ myslí si Randák. Z reakce redakce Seznam zpráv, která si za zjištěními stojí a je ochotna jít k soudu, usuzuje, že celá událost není tak nereálná, jak by si dosud myslel.