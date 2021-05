Šíření nákazy dál zpomaluje, denní nárůst počtu případů byl ve čtvrtek podruhé za sebou pod dva tisíce

V Česku se začalo očkovat koncem loňského prosince a od té doby bylo podáno asi 3,42 milionu dávek a plně očkováno je přes milion lidí. Počty očkovaných v poslední době kolísaly, tento týden se držely kolem sedmdesáti tisíc podaných dávek vakcíny denně, nejvíce ve čtvrtek a druhý nejvyšší počet je ze středy, kdy dostalo vakcínu podle aktualizovaných údajů ministerstva na 78 500 lidí. Na třetí místo se 78 tisíci očkovaných se tak posunul minulý čtvrtek, který byl dosud co do počtu aplikovaných dávek očkování od počátku vakcinace evidován jako rekordní.

V rámci EU je Česko patnácté

Podle počtu nakažených koronavirem za posledních 14 dní je nejhorší situace ze zemí Evropské unie stále na Kypru, kde je 1145 nakažených na sto tisíc obyvatel, vypývá z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Následuje Švédsko (692 nakažených na sto tisíc obyvatel) a Chorvatsko (673 případů na sto tisíc obyvatel).

České republice, která byla nejhorší od počátku února do poloviny března, patří stejně jako před týdnem patnácté místo. Česko má za posledních 14 dní 298 případů na sto tisíc obyvatel, před týdnem mělo 365 případů.

Od loňského března se nákaza v zemi potvrdila u více než 1,6 milionu lidí. Z toho 29 608 pacientů s potvrzenou nemocí covid-19 zemřelo.

Termín pro dotace pro velké cestovní kanceláře končí

Velké cestovní kanceláře (CK) mají do pátečního poledne poslední možnost požádat o dotaci z programu COVID –⁠ cestovní kanceláře II. Podpora je určena těm z nich, které odvedly příspěvek do garančního fondu CK odpovídající ročním plánovaným tržbám za loňský rok minimálně pět set milionů korun. Připraveno pro ně je 75 milionů korun. Žádosti od 8. dubna přijímá ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) prostřednictvím elektronického formuláře.

Pomoc se vztahuje na období od 20. února loňského roku do letošního 4. ledna. Dotace budou moci CK použít na pokrytí provozních nákladů vzniklých od loňského 11. října do letošního 4. ledna a uspokojení nároků zákazníků ze smluv o zájezdu s termínem zahájení od 20. února do 31. prosince loňského roku, které se nemohly konat z důvodu pandemie koronaviru.

Poslanci mají schvalovat kurzarbeit

Sněmovna bude schvalovat nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Aktuální návrh pravidel zkrácené práce předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok. O podobě předlohy by mohla dolní komora hlasovat nejdříve příští týden.

Na podobě kurzarbeitu se koaliční ANO a ČSSD dlouho neshodovaly, ve hře byly různé konkurenční úpravy. Předloha se kvůli tomu ve sněmovně vracela z finálního kola k dalšímu projednání. Nynější návrh sestavily ANO, ČSSD a KSČM.