Pandemie ve světě: Německo ruší pro očkované a uzdravené karanténu. Cestování bude letos dražší

Návrh rozvolnění, který už dříve schválila německá vláda a poslanci, podpořila i Spolková rada, která zastupuje přímo německé spolkové země. Pokud nové karanténní nařízení vyjde obratem ve spolkovém věstníku, bude nový režim platit již od víkendu.

Z úpravy podmínek v Německu budou těžit i Češi, kteří jsou očkovaní, případně nemoc v předchozích šesti měsících prodělali. Při vstupu do Německa se na ně nebude vztahovat karanténa. Ta je nyní desetidenní a po pěti dnech je možné ji zkrátit testem.

Ještě před celoněmeckým rozvolněním poměrů pro očkované a uzdravené přistoupily k podobnému kroku jednotlivé spolkové země. Platnost jejich zvýhodnění je ale vždy omezena jen na daný region.

Nové celoněmecké opatření a také jeho regionální verze nevyžadují od očkovaných a vyléčených testy při návštěvě kadeřnictví či obchodů neprodávajících zboží denní potřeby. Lidé, kteří jsou považováni oficiálně za imunní, se mohou v soukromí opět scházet bez omezení. V nejvíce postižených regionech přitom na návštěvu dosud může jen jeden člověk z cizí domácnosti. Do tohoto výčtu nejsou započítány děti a nově v něm nebudou ani imunní.

Karanténa se na očkované a uzdravené bude vztahovat jen tehdy, pokud do Německa vstupují z oblastí s mutacemi, případně se v Německu setkali s nějakou nebezpečnou formou varianty koronaviru. Institut Roberta Kocha (RKI), který jako hlavní německá instituce pro prevenci a potírání chorob spravuje seznam epidemicky rizikových států, ale nyní v Evropě neoznačuje žádný region za oblast s výskytem nebezpečných mutací.

Booking.com: Dovolené podraží

Náklady na zahraniční dovolenou budou letos v létě výrazně vyšší, zájem o cestování s ustupující pandemií je totiž značný, avšak v provozu je příliš málo letadel. Řekl to šéf rezervačního portálu Booking.com Glenn Fogel. V rozhovoru s BBC upozornil, že ceny se už teď zvyšují.

Řada leteckých společností loni výrazně omezila počet letadel v provozu. Navzdory aktuálně vysoké poptávce ale zůstává značná nejistota kolem dalšího vývoje pandemie, což aerolinkám komplikuje plánování při návratu letadel do vzduchu.

„Je zde obrovská poptávka. Každý by chtěl cestovat, ale my všichni to chceme dělat bezpečně,“ řekl Glenn Fogel. Souhlasí s ním také analytik John Grant ze společnosti OAG, která poskytuje data o cestovním ruchu ve světě. Podle něj lze očekávat i citelný růst cen letenek, jakmile skončí cestovní omezení.