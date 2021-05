Systém už zkolaboval, popisuje situaci v Indii doktor Lékařů bez hranic

Co jsou největší problémy? Podle Harigovinda je to zejména počet nakažených. „Hlavně ten obrovský rozsah. Bombaj je město, kde žije asi 18 milionů lidí, je tu velmi hustá koncentrace obyvatel. Viru tady prostě neuniknete. Šíří se šíleně rychle. Všechny postele jsou obsazené. Nemáme problémy s kyslíkem, v Bombaji je ho dost, nechybí nám ani ventilátory. Ale problém je prostě ten rozsah, na tolik nemocných lidí prostě nemáme dostatečnou kapacitu, nejsou postele, není infrastruktura.“

Že je druhá vlna jiná než ta první, potvrzuje i Harigovind. „První vlna – nevěděli jsme, co se děje. Všechno bylo nové – ten virus byl pro nás nový, neznali jsme nemoc, nevěděli jsme o jejích projevech a jak ji léčit. Ale rychle jsme se to naučili. U druhé vlny, jakmile se rozjela, tak ten počet případů se začal šíleně rychle zvyšovat. Použili jsme ty stejné protokoly jako u první vlny, ale zjistili jsme, že výsledky nejsou takové, jak bychom si přáli. Mohlo by to být těmi novými variantami, mohlo by to být nedostatečnou vakcinací, ale myslím si, že hlavní problém je prostě ten virus. Vyvinul se, změnil se a my s ním nejsme schopni udržet tempo.“

Podle agentury Reuters se v Indii hroutí zdravotnický systém, kdy nemocnice nejsou schopny přijímat další pacienty a podávat jim kyslík tak, jak by bylo potřeba. Přehlcená jsou i krematoria. Britská BBC uvádí, že v některých státech platí karanténní opatření a omezení vycházení, ale federální vláda odmítá uzávěru celé země vyhlásit kvůli obavám z jejích dopadů na ekonomiku.

Podle Harigovinda je tlak na personál v současné době nesnesitelný. „Všichni pracují přesčas – lékaři, sestry, asistenti, úřednický personál, jsme v tom všichni. A nikdo nespí; někteří proto, že se bojí o své pacienty, někteří mají zkrátka moc práce, jiní se zase pořád musí učit něco nového, protože tento virus je pro ně nový. Každý se snaží vypořádat se s tím po svém. A ano, je to zdrcují – je to zdrcují proto, že prostě nemůžeme pomoci lidem, kteří to potřebují. Drtí nás to všechny, protože když trpí jeden člověk, trpíme všichni.“

Systém už zkolaboval

Na otázku, jak dlouho ještě zdravotnický systém v Indii tento nápor vydrží a jestli mu nehrozí, že zkolabuje, reaguje lékař lakonicky: „Vám připadá, že ještě nezkolaboval? Zkolaboval. Snažíme se s virem bojovat, ale systém už zkolaboval, došlo tu k menšímu kolapsu.“

Bombaji se daří, na rozdíl od mnoha jiných indických regionů, zajistit si dostatek kyslíku – podle Harigovinda se totiž na příchod covidové vlny připravovala. V mnoha jiných částech země to ale nestačilo. „Nikdo to nemohl předpovídat, ten rozsah, ten počet nemocných, to nemohl nikdo předvídat. Udělali jsme, co jsme mohli, abychom se na to připravili, ale nestačilo to. Adaptovali jsme se, vylepšovali jsme infrastrukturu, stále je tu ale příliš mnoho nedostatků,“ vysvětluje Harigovind.

Jednou z příčin rozjezdu pandemie mohou být i rozsáhlé jarní oslavy v Indii: