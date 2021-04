Česko čelí třem krizím, tu politickou vyřeší jedině předčasné volby, řekl Bartoš po jednání s prezidentem

KSČM vypověděla v půli dubna toleranční smlouvu, kterou měla uzavřenou s ANO, a její představitelé dali najevo, že by hlasovali pro vyslovení nedůvěry menšinovému Babišovu kabinetu, kdyby to ovšem někdo navrhl. Na to možná dojde, ale Piráti spolu se STAN chtějí něco jiného – rozpustit Poslaneckou sněmovnu, a vyvolat tak předčasné volby.

O tom šel předseda Pirátů Ivan Bartoš jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Podle Bartoše je rozpuštění jediná správná možnost, která voličům umožní „znovu rozdat politické karty“. Po jednání řekl, že vyslovení nedůvěry kabinetu považuje za problematické. „Na tom, kdo by vládnul v ČR, by se nic nezměnilo. Naše navrhovaná cesta předčasných voleb je jediná relevantní,“ řekl s odkazem na to, že se Zeman chystá v případě vyslovení nedůvěry nechat dovládnout Babišův kabinet v demisi až do řádných voleb.

Domnívá se, že by se vyslovením nedůvěry ztížila i mezinárodní pozice Česka. „ČR se rozhodla k rázným krokům, vyhoštění ruských diplomatů. Působilo by přinejmenším divně, kdyby reagovala na tento krok tím, že vysloví vládě nedůvěru,“ míní Bartoš. Je přesvědčen, že pro rozpuštění by nakonec mohla hlasovat i koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), byť ta v úterý avizovala, že se pokusí iniciovat hlasování o nedůvěře.